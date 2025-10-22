Facet opracował kamerę rejestrującą 2 miliardy FPS i nagrał ruch wiązki lasera
Ta kamera nie tylko widzi ruch światła ona widzi przeszłość wyjaśnia Brian Heidet. Przy tej prędkości wiązka światła pokonuje 15 centymetrów na klatkę najwyższą prędkość we wszechświecie. Konstrukcję opracował w garażuguzieec982
Komentarze (37)
@niezielonka14: i płeć również
BTW puściłem filmik na przeglądarce normalnie na stronie wykopu i po raz pierwszy usłyszałem ten niedorzeczny polski dubbing. Co za guano, masakra (－‸ლ) Najgorsze, że to pewnie działa i zwiększa im liczbę odsłon - tylko naprawdę,
Tytuł znaleziska to manipulacja, sam materiał na YT już nią nie jest.