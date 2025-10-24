Atak kuriera DHL
Kurier DHL bije, dusi i wyrywa telefon przechodniowi, który nagrywa jego wykroczenia. Skandaliczne zachowanie agresora nie spotyka się z negatywnym odbiorem ludzi wokoło. Nagrywający jest zostawiony sam sobie, mimo wielokrotnych próśb o pomoc.panDocent
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
Czy ktos z Was moze potiwerdzic ze to pracow ik DHL fifmy kurierskiej pobil tego pieszego, bo nie jestem pewien czy dobrze to zobaczylem, bo az widrzyc mi sie nie ch e ze tako pracownik DHL moze kogos pobic ot tak sobie
Pierwsza zasada jak Ktoś ktokolwiek prosi o zadzwonienie na służby/"służby" to się nie zastanawiasz tylko wybierasz na komórce 112 i mówisz dyspozytorowi że ktoś o to prosi... to powinno być wyrobione jako praktycznie odruch automatyczny.
Kupiłem jakiś czas temu teściowej taki gaz:
Gaz Pieprzowy na Psy Gaz Obronny na Zwierzęta Chmura Anti Hund Klever 50 ml
przeciw kundlom.
Czy na kuriera takowy też będzie dobry?
- Odsuń się ode mnie
- Oddaj/zostaw ten telefon
Widzę że na takie akcje chłopaki muszą się uzbroić co najmniej w gaz i drugi telefon żeby na policję dzwonić.
A nagrania najlepiej zapisywać na bieżąco gdzieś w chmurze.
@P4ncak3: może jakaś paczka komuś zaginęła.
To są "kilometry" do przejścia. A tak to się w-------i autem pod klatkę.
Ale znieczulica.
Piękna reklama, mam nadzieję, że niemiecki pracodawca wyciągnie konsekwencje.