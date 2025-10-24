Mnie jeszcze nikt nie zaatakował, ale w dobie agresywnych kurierów i innych psów chyba kupię sobie gaz. Czy gaz na kuriera i innego kundla może być taki sam, czy raczej na te dwa gatunki powinien być jakiś inny?

Kupiłem jakiś czas temu teściowej taki gaz:

Gaz Pieprzowy na Psy Gaz Obronny na Zwierzęta Chmura Anti Hund Klever 50 ml

przeciw kundlom.

Czy na kuriera takowy też będzie dobry?