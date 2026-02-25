W TOP100 największych unijnych firm nie ma żadnej z Polski. Do czasu
Analiza 100 największych spółek UE pokazuje niemal całkowitą dominację "starej unii" i żadnej z Polski. Niemniej blisko elitarnego grona jest Orlen oraz PKO BPObserwatorGospodarczy
Komentarze (37)
najlepsze
A co ma piernik do wiatraka? Spójrz sobie jakie spółki mamy w WIG20. Jaka tam spółka jest innowacyjna? Co to za branże? Banki, energetyka, sklepy... Litości...
@malkontent: P---------e. Najprostsze przykłady "dojeżdżania" to choćby taki Newag. Firma uwalała sprzęt będący w zewnętrznych serwisach by naprawiać u nich, afera na całą Polską. I co? PIS jak i PO uciszyło tę aferę.
