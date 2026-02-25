I dlatego nigdy nie dogonimy zachodu, bo po prostu nie mamy firm, które mogą coś eksportować. Nawet Polacy nie mają za bardzo ambicji, żeby coś się w tym względzie działo. Jak są protesty, to za czym? Albo rolnicy, żeby oprzeć gospodarkę na ziemniakach. Albo górnicy, żeby nie odrywać ich od koryta i dalej wydobywać węgiel.