Mimo kryzysu w branży IT, bootcampy dalej naciągają ludzi na kasę
Rok 2026. Rynek IT leży. Juniorów nie bierze nikt. Seniorzy z 10-letnim doświadczeniem wysyłają setki CV i cisza. A bootcampy? Bootcampy dalej sprzedają marzenia za 15 000 zł.BlackpillMonster
@snorli12: W sumie ciekawi mnie jakie umiejętności są potrzebne. Tworzenie własnych modeli, czy używanie istniejących :P
Ja na szczęście pracę mam i nie wiem czy warto szukać innej ...
@snorli12: to nie tak, ja (senior) najbliższe 4 miesiące (pewnie skończę szybciej) będę się szkolił w firmie z nowej dla mnie technologii (nowy język, ale ta sama maszyna wirtualna, nowy framework) - papierami mogę rzucić wcześniej
problem z juniorami jest inny,
xD
Uwielbiam jak Mariusze z wykopu zabierają głos w tematach, o których nie mają pojęcia.
Inna rzecz, że jeśli ktoś w dobie darmowych kursów, podręczników za grosze i AI potrzebuje płacić 15k żeby nauczyć się programowania, to znaczy, że do IT nigdy by się nie dostał.
Więc tak, nawet dla seniora jest kryzys olbrzymi
Teraz mając 5/6 lat w cv, od wielu miesięcy nie mogę znaleźć pracy. Nawet żadnej odpowiedzi nie ma. Po ogłoszeniach też widać,
@Dwojka22: niezły jad się z Ciebie wylał.
Oferowanie szkoleń i roztaczanie przed niezorientowanymi klientami wizji bajecznych perspektyw to dla nich ostatnia okazja do zarobku na umiejętnościach, które na rynku pracy są coraz mniej cenione.
@plackojad: To nie była prawda nawet w okresie największego ssania na rynku jakie tylko było.
Rynek brał dosłownie każdego... no chyba że to był "absolwent bootcampu co to się przebranżawia" no to wtedy nie...
Te bootcampy to ZAWSZE był scam.
@plackojad: Trochę śledziłem ten rynek bootcampów, przewinęło się przez moje biurko trochę CV ludzi po bootcampach, a nawet z kilkoma takimi osobami odbyłem rozmowy i raz odmówiłem posady prowadzącego zajęcia.
Oczywiście nie jest to
