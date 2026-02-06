Szkoda tylko, że żadna z opcji politycznych w sejmie nie robi praktycznie nic w zatrzymaniu wszelakiej formy dopłat - czy to dla rolasów, czy przedsiębiorców, czy madek, czy emerytów, kościoła czy dla ufoków...

Bo właśnie te dopłaty i celowe skomplikowanie ich przyznawania tworzy święte krowy.

Podatki byłyby spoko - gdyby szły na infrastruktury i utrzymanie systemu, a nie protekcjonizm - bo to właśnie bezsensowny protekcjonizm niszczy nasz kraj ...

I nie, nie chodzi mi Pokaż całość