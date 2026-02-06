Dlaczego podatki szkodzą polskiej gospodarce?
Wydatki panstwa odpowiadaja juz za ok 50% PKB. Polska 35. miejsce na 38 miejsc w rankigu systemow podatkowych OECD.Wykopciuszek86
najlepsze
Szkoda tylko że jedyna partia która coś mówi o obniżeniu podatków to "szury", a Ci co podnoszą to są "mądrzy" :):)
Podstawowa różnica: inaczej wydaje się cudze pieniądze inaczej własne.
@Dupa01
Populistyczne p---------e bez podstaw, ale z drugiej strony musiałaby chyba przyjść wojna lub atak obcych żeby w tym kraju ktoś zaczął poważnie obcinać social bo od tego trzeba zacząć.
Szkodzi absurdalne wydawanie pieniędzy na utrzymywanie świętych krów, socjal, kupowanie wyborców, kościół, dziwne dopłaty do wytwarzania energii itp, czy różnych Barejowskich misiów. A nawet finasowanie nie swoich obywateli.
Jak i stworzenie systemu który jest niespójny, pełen luk dla wybranych
Przy okazji coraz więcej wskazuje na to że nawet to powoli nie wystarcza i dochodzą do ściany zadłużenia.
Chiny, mają drugą armię świata i są fabryką świata.
Dług w większości finansowany krajowo,
im więcej dostają kasy = tym bardziej im o--------a
niech się inne wykopki w tej sprawie wypowiedzą najlepiej, samorządy to pieprzony rak który jedzie na patencie że ludzie są zajęci wojną PIS-PO-Konfa, tematem rosji, tematem ukrainy, tematem trump-usa ale to co się o--------a w całej polsce w samorządach to jakaś paranoja (partie polityczne nic tu nie mają, kółeczka wzajemnej adoracji)
@JestemTuByDrwicZLewakow: przecież małe miasta powiatowe typu 50k mieszkańców to samo, układ na układzie, znajomości, plecy, mobbing, ustawki, przetargi, wałki, korupcja, nepotyzm, kolesiostwo
(A to najlepszy dowód na to, jak bardzo państwo dyma zwykłego obywatela).
Bo właśnie te dopłaty i celowe skomplikowanie ich przyznawania tworzy święte krowy.
Podatki byłyby spoko - gdyby szły na infrastruktury i utrzymanie systemu, a nie protekcjonizm - bo to właśnie bezsensowny protekcjonizm niszczy nasz kraj ...
I nie, nie chodzi mi