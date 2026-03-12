Na kole zapasowym nie ma śladów. Linia obrony Sebastiana M. upadnie?
Sebastian M., oskarżony o zabicie trzyosobowej rodziny na autostradzie, próbuje przekonać sąd, że to ofiary jadąc na kole zapasowym spowodowały wypadek. Sprawdziliśmy tę teorię. Nie zgadza się z faktami. Na kole zapasowym brak śladów mocowania do piasty.tombeczka
Komentarze (50)
@smieszek321: Tylko, że z taką prędkością jaką jechało to bmw nikt nie jest w stanie tego zobaczyć.
@memmory47: drugi gosteczek przebiegły - z głośniej sprawy z Rzeszowa chyba - potrącenie na pasach przez policjanta czy wojskowego, no jaja. Gdyby nie internety to by zaklepano i przyklepano
Majtczak. Sebastian Waldemar Majtczak z Łodzi. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nawet, jeśli w artykule było skrócone.
https://static2.kociewiak.pl/data/wysiwig/0001.jpg
To, że z nim jechali nie znaczy że popełnili jakąś winę. Ciągnąć po Sądach można Policję która miała dużo nieścisłości w raportach
@malin90: ale to wymiar sprawiedliwości a właściwie niesprawiedliwości pluje społeczeństwu i rodzinie w twarz. Sprawca jedynie z tego korzysta. Prokuratura w głośniej sprawie gdzie mogą być awanse potrafi dowalić niewinnemu człowiekowi 25 lat. Policja może zabić obywatela czy obywatel brawora innych uczestników drogi o nagle.prokuratura jest tak
Tu się trudne wylosowało - klient okazał się idiotą i idzie w zaparte ¯\(ツ)/¯
A zrezygnować taki adwokat już nie może.
Trzeba dziękować temu co wymyślił kamery samochodowe i tym którzy to uchwycili. To mógłby być każdy z nas w nieodpowiednim momencie chwili. Kiedyś się zaczną samosądy z takim prawem niestety