No i co z tego, że upadnie? I tak grozi mu max 8 lat paki. Inne osoby zamieszane w tuszowanie sprawy nie poniosły żadnej odpowiedzialności i dalej śmieją się ludziom w twarz. Nawet nie wiadomo kim oni są - napisano tylko że z "M." jechały dwie osoby, w tym podobno bardzo znany i wpływowy prawnik. Nie wiadomo, kim byli członkowie organizacji policyjnopodobnej zabezpieczający wypadek, kto nimi dowodził i kto kazał zachować się Pokaż całość