"Nie doprowadzilem do tej tragedii" Majtczak
A to ok. Sprawa zamknieta, mozna sie rozejsc!! Ha tfu!KupujacKarmeDlaKotaNieMajacKota
190
Komentarze (190)
najlepsze
Wypadek - 16 września 2023
Przez pierwszy rok niespiesznie zajęli się sprawami ekstradycji.
Przez drugi zaczęli zabezpieczać dowody.
A proces ruszył dwa lata po wypadku.
A kto kierowcą k---a był?!
Spokojnie Seba, nie denerwuj się. Wyklepiemy beemkę i zabijesz kolejna rodzinę.
" nie ja tu jestem potworem, lecz ty. ty i ta bajkowa hałastra. która psuje mój idealny świat.."
Zabił rodzinę i mówi, że nie doprowadził do tragedii... co za zadufana, egoistyczna, wyrachowana spi*rdolina....
Za to chamstwo i butę powinni mu dowalić 25 lat...
- Wysoki sądzie, ja telefon przekazałem policjantom z kodem pin, a co się potem stało, to nie wiem - odpowiedział oskarżony. - Po co panu było podniesienie mocy silnika? – zadała pytanie sędzia.
- Modyfikacje silnika przeprowadza się, aby silnik był efektywniejszy, skutkuje to tym, że samochód może szybciej przyspieszyć, ale spala mniej paliwa na trasach i to był jedyny