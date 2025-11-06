Wnioski z awarii BLIK-a. Obrona gotówki jest polską racją stanu
Obrona gotówki leży w żywotnym interesie naszego państwa, w dobie coraz częstszych awarii systemów elektronicznych i rosnącego zagrożenia cyberatakami staje się ona gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (31)
najlepsze
Potem taki idzie w sluchawkach do kasy samoobslugowej i zapomina garnkow i patelni skasowac
@Pawel993: na wykopków taka ściema wystarczy, i tak będą na niego głosować jak już będą mogli
zatwardziały freethinker, ruska onuca, antyszczep here
Tak jeszcze dodam że oprócz BLIK są jeszcze inne metody płatności które nie miały awarii kiedy BLIK ją miał, np Visa Mobile, płatności kartą itd więc spokojnie można
Już nie będzie płacenia kartą w telefonie.
Chyba że podarujesz nr karty googlowi