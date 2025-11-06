Ale co tutaj bronić? Nikt nie zamierza likwidować gotówki. Chcesz to trzymaj gotówkę w skarpecie w szufladzie. To jak z legalizowaniem posiadania broni. Przecież każdy może zrobić uprawnienia i mieć. No może prawie każdy bo ktoś po wyroku raczej nie. I może fanatyk konfy nie może bo za głupi albo za młody.