Minister (a właściwie ministra, bo pani jest z lewicy) rodziny, pracy i polityki społecznej - Agnieszka Ewa Dziemianowicz-Bąk, chce ostatecznie zaorać pracę na kontrakt. Chce ona dać Państwowej Inspekcji Pracy prawo do konwertowania umów typu B2B i zlecenie na umowę o pracę, bez decyzji sądu.

Jeśli to wejdzie w życie inspektor PIP będzie mógł wjechać do firmy, która mu się podoba i nakazać np. zamianę 200 umów z programistami na UOP. Zarówno dla programisty jak i firmy będzie to oznaczać konieczność wstecznego zapłacenia podatków i składek. Nawet dla dużych firm to będzie oznaczać pewne bankructwo.

Weźmy sobie (wcale nie tak) mitycznego programistę 20k. Nazwijmy go Mati. Mati zarabia 20k na rękę, wystawia fakturę na 26k PLN + vat (czyli kosztuje swojego klienta 26k), 400 PLN płaci księgowej za rozliczenia. Po przejściu na UoP, ten sam Mati, zakładając stałe koszty teraz już pracodawcy stał się programistą 13,5k. To jest 6,5k różnicy - czyli rata kredytu, hajs na jedzenie i jeszcze trochę.

Co w zamian zyskał Mati? Ano "dużo": państwową emeryturkę, która i tak pewnie zostanie rozkradziona jak niegdyś OFE i pracę z Sebą, który leci w kulki, ale trudno go zwolnić bo jest na UOP, więc Mati musi za niego robić więcej roboty.

Dobra, ale ktoś powie: "co Ty straszysz, testy przedsiębiorcy i inne takie zapowiadają od dawna - nic z tego nie wyszło".

Teraz jest inaczej:

- Dług publiczny wystrzelił w kosmos i jesteśmy blisko konstytucyjnego progu 60% (projekcje mówią że przekroczymy tą granicę juz w 2026). Winę za to ponosi zarówno PiS (500+ i inne wydatki na bzdury) jak i KO - wydojenie specjalistów to dobry (choć pewnie krótkoterminowy) zastrzyk kasy

- Polska zobowiązała się do wprowadzenia tej konwersji umów w ramach KPO



