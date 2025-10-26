"Wśród mężczyzn istnieje całkowity odwrót od idei rodziny"
Kolejny artykuł mieszający mężczyzn z błotem, upatrujący w nas całej winy za to, że w Polsce spada liczba urodzeń dzieci. Wykształcone kobiety nie mogą znaleźć wartych siebie partnerów xD Oczywiście ani słowa o tym, jak naprawdę zachowują się dzisiaj kobiety, jak mężczyźni są orani w sądach itderdetmxt
@sawes1: Moze jakis promil podchodzi do tego w ten sposob ze "nie chce dziecka bo jak sie okaze ze mam urodzic warzywo to nie bede mogla usunac"
Wiekszosc podchodzi raczej: czekam na ksiecia z bajki z wypchanym portfelem. I mamy co mamy bo stety/niestety ksiazat zawsze bylo mniej niz innych ludzi :DD
K---a. Na całym świecie maleje liczba urodzeń, ale tak, wojna w Ukrainie to kluczowy element spadku urodzeń. Tak samo jak aborcja. Niech mi ktoś pokaże kraj, gdzie
Dodałbym jeszcze to:
i cyk to nie problem mężczyzn albo kobiet, to problem państwa i niech sobie jakoś radzi xD
chyba nnikt z was nie liczy ze kobieta jak słucha mediów to flitruje to co przyjmuje do swojej glowy?;)
baby w polszy to jakiejś choroby psychicznej dostały
nie da sie z nimi nic zrobić
wścik macicy czy co
te tiktoki, instagramy fejsbuki i inne gówna wyżarły im mózgi
@Patrycja89: instytut wniosków z d--y ?
To, że zakaz aborcji zniechęca do posiadania dziecka to fakt, ale jest on pokłosiem pierwszej części twojej wypowiedzi.
Im później decydujemy się na związek i dziecko (studia, praca, wystarczająca powierzchnia mieszkania), tym trudniej znaleźć partnera, więc pierworództwo przesuwa się na czas, gdy rośnie prawdopodobieństwo wad dziecka, niedonoszenia ciąży itd. Świadomość wieku potęguje strach przed ciążą. Więc aborcja to takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Jednak jest to WTÓRNE