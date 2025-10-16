Kurde! Ała, jak mnie wszystko boli!
Koleś w szoku to i nie myśli racjonalnie.
@Brut_all: Ostatnio jadę autem, jak to po mieście czasami poniżej 50 km/h po chwili patrzę a koleś na hulajnodze na chodniku mnie wyprzedza :D 3 razy sprawdzałem żeby się upewnić że miałem 45 na liczniku XD
Mam dwa typy.
Kobieta albo ktoś w podeszłym wieku.
Wiem że stereotypowo i mam to gdzieś.
@ostryb: Tak.
Hulajnogarz - głupek.
No ale kierowca w tym przypadku powinien dostać tak z 20 lat moim zdaniem. A hulajnogarz nagrodę za głupotę.