No proszę prezydent nie obywatelski, ale za to strefa obywatelska. Nie dość że strefa mała to wymagania mniej surowe niż w Krakowie.

A dla tych co piszą to PiS wprowadził wymóg, tak zgoda, ale jak widać da się spełnić ten wymóg i nie przeszkadzać ludziom. Może wydarzenia w Krakowie były takim otrzeźwieniem, choć od Katowice od początku próbowały wymigać się z tej strefy.