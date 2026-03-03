Katowice wykpiły Strefę Czystego Transportu. Będzie, ale nie obejmie mieszkańców
STC ma objąć teren, gdzie i tak nikt nie jeździ, głównie place i deptaki. Dodatkowo z ograniczeń strefy mają być całkowicie wyłączeni... wszyscy mieszkańcy, i to nie tylko Katowic, ale całej Metropolii (ponad 2 mln mieszkańców). UE zakpiła z Kato uznając pomiary nad autostradą, to Kato zakpiło z UE.ZobaczLink
To nawet lepsze jest niż unikanie wprowadzenia strefy, to mela na ryj tym oszołomom XD
STC jest zapisana w naszych kamieniach milowych UE, więc muszą być. Trzeba je jednak tak planować aby nie uprzykrzać życia mieszkańcom.
W Warszawie strefa powinna być na całym terenie Łazienek Królewskich ¯\(ツ)/¯
https://www.money.pl/gospodarka/kpo-diesle-i-benzyniaki-znikna-z-centrow-miast-wyjasniamy-co-planuje-rzad-6634683390077472a.html
w 2021 r. PiS tworzy ustawę o obowiązkowych strefach czystego transportu
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002269
BEZPARTYJNY - to tyle w temacie ..
partie w PL są problemem ..
Przed wyborami w 2024 roku doszło do strategicznego porozumienia. Koalicja
@xmas78: jak próbowałem tu promować kandydatów bezpartyjnych we Wrocławiu to mnie wykopki minusowały, że bezpartyjny to szans nie ma i wygra Pis. A Pis we wro miał tragucznego kandydata z 20% poparciem xD do tego zero ryzyka w pierwszej turze.
No ale nie. Musi być naczelnik nominowany przez partię. A że ma zarzuty prokuratorskie to chyba mu
1. Rynek
2. Błonia
3. Łąki Nowochuckie
4. Las Wolski
A dla tych co piszą to PiS wprowadził wymóg, tak zgoda, ale jak widać da się spełnić ten wymóg i nie przeszkadzać ludziom. Może wydarzenia w Krakowie były takim otrzeźwieniem, choć od Katowice od początku próbowały wymigać się z tej strefy.
A przypominam, że podczas pandemii ruch spadł sporo, ale jakoś zanieczyszczania zostały ( ͡° ͜ʖ ͡°)