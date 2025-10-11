Może i urosnąć o 300% byleby znieśli kwotę bazową.



Teraz jest jakiś absurd, że za 1 g i 5 g płaci się tyle samo. System powinien promować obniżanie ilości dodawanego cukru a nie karać tych, co obniżają. No i dosładzanie sokiem powinno być zabronione lub opodatkowane. Wówczas podnoszenie kwoty nie byłoby konieczne.