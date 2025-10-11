Cukier na celowniku rządu. Opłata wzrośnie o 100%
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy przewidującej podwyższenie tzw. podatku cukrowego. Rząd tłumaczy, że to element troski o zdrowie Polaków i sposób na ograniczenie spożycia cukru. W praktyce jednak oznacza to znaczący wzrost cenrychu-nalepa
Komentarze (99)
Rozumiem, że w trosce o zdrowie Polaków, zostanie w tym samym czasie obniżony do zera VAT na owoce i warzywa?
@Rayearth: A podatki zostaną - niczym tymczasowy podwyższony VAT ustanowiony na dwa lata (a jest 14) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To co naprawde zrobiłoby robote to taki wielki napis jak na papierochach 'UWAGA PRODUKT ZAWIERA CUKIER', no ale rządowi nie zależy na zdrowiu Polaków, więc takiego ostrzeżenia nie będzie.
Teraz jest jakiś absurd, że za 1 g i 5 g płaci się tyle samo. System powinien promować obniżanie ilości dodawanego cukru a nie karać tych, co obniżają. No i dosładzanie sokiem powinno być zabronione lub opodatkowane. Wówczas podnoszenie kwoty nie byłoby konieczne.