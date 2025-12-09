Chciałem się pochwalić projektem, który dłubię po godzinach. Stworzyłem własny, w pełni darmowy serwis Dynamic DNS – LDNS.pl.
Dlaczego? Jak pewnie wielu z Was, miałem dość darmowych rozwiązań, które albo wymuszają klikanie w linki aktywacyjne co 30 dni ("potwierdź, że żyjesz"), mają reklamy, albo nie wspierają nowoczesnych standardów. Postanowiłem napisać coś swojego – lekkiego, szybkiego i bez zbędnego "bloatware".
Co wyróżnia ten projekt? (Feature list dla technicznych): Dual Stack (IPv4 + IPv6 po weryfikacji): Pełne wsparcie dla rekordów A i AAAA. Jeśli Twój dostawca (np. Orange Światłowód) daje publiczne IPv6, a IPv4 jest za NAT-em – to rozwiązanie dla Ciebie. Bezpieczeństwo: Logowanie z 2FA (Google Authenticator) oraz ochrona przed Brute Force. Wsparcie dla SSL (Wildcard): Obsługa rekordów TXT przez API, dzięki czemu możecie łatwo wygenerować certyfikat Let's Encrypt (DNS-01 challenge) dla całej domeny. Udostępniam gotowe skrypty pod Certbota. Zaawansowane rekordy: Możliwość ustawienia własnych rekordów MX, SRV, CNAME (po weryfikacji). Własny Stack: To nie jest gotowiec. Backend napisałem w PHP, który gada bezpośrednio z serwerem BIND9. Całość stoi na mojej infrastrukturze w Polsce.
Dla kogo to jest? Dla każdego, kto chce mieć zdalny dostęp do Home Assistanta, kamer, NAS-a czy serwera Minecraft, a ma zmienne IP.
Status projektu: Projekt jest w fazie otwartej bety. Rejestracja jest darmowa, nie zbieram zbędnych danych. E-maile dochodzą (DKIM/SPF ogarnięte na 10/10 ).
Link: https://ldns.pl
#Rozdajo dla testerów:
Wśród plusujących ten wpis wylosuję 3 osoby, którym ustawię niestandardową, "prestiżową" subdomenę na stałe (np.
root.ldns.pl czy
admin.ldns.pl - o ile wolne).
Będę wdzięczny za każdy Feedback i "Code Review" (piszcie w komentarzach lub na support@ldns.pl). Niech służy!
Z tym dla każdego to bym się nie rozpędzał, bo jak "każdy" sobie zbyt prosto wyklika domenę i tylko tyle, to zaraz się okaże, że jego kamerka jest w necie, ludzie w HA zapalają światło o 4 w nocy, a
:local usr "USERNAME"
:local pwd "HASŁO"
:local dom "domena"
/tool fetch url="[https://ldns.pl/"](https://ldns.pl/") http-method=post http-data=("username=$usr&password=$pwd&DOMAIN=$dom") http-header-field="Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
daj mnie, daj mnie mnie ... albo nie
Raczej nie zrezygnuje z https://www.duckdns.org/
ktory to jest wystarczajacy
Tylko czemu w skrypcie PowerShell verb jest po polsku :D
Oraz przydało by się tworzenie klucza api żeby nie wrzucać password w otwarty tekst.