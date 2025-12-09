Chciałem się pochwalić projektem, który dłubię po godzinach. Stworzyłem własny, w pełni darmowy serwis Dynamic DNS – LDNS.pl.

Dlaczego? Jak pewnie wielu z Was, miałem dość darmowych rozwiązań, które albo wymuszają klikanie w linki aktywacyjne co 30 dni ("potwierdź, że żyjesz"), mają reklamy, albo nie wspierają nowoczesnych standardów. Postanowiłem napisać coś swojego – lekkiego, szybkiego i bez zbędnego "bloatware".

Co wyróżnia ten projekt? (Feature list dla technicznych): Dual Stack (IPv4 + IPv6 po weryfikacji): Pełne wsparcie dla rekordów A i AAAA. Jeśli Twój dostawca (np. Orange Światłowód) daje publiczne IPv6, a IPv4 jest za NAT-em – to rozwiązanie dla Ciebie. Bezpieczeństwo: Logowanie z 2FA (Google Authenticator) oraz ochrona przed Brute Force. Wsparcie dla SSL (Wildcard): Obsługa rekordów TXT przez API, dzięki czemu możecie łatwo wygenerować certyfikat Let's Encrypt (DNS-01 challenge) dla całej domeny. Udostępniam gotowe skrypty pod Certbota. Zaawansowane rekordy: Możliwość ustawienia własnych rekordów MX, SRV, CNAME (po weryfikacji). Własny Stack: To nie jest gotowiec. Backend napisałem w PHP, który gada bezpośrednio z serwerem BIND9. Całość stoi na mojej infrastrukturze w Polsce.

Dla kogo to jest? Dla każdego, kto chce mieć zdalny dostęp do Home Assistanta, kamer, NAS-a czy serwera Minecraft, a ma zmienne IP.

Status projektu: Projekt jest w fazie otwartej bety. Rejestracja jest darmowa, nie zbieram zbędnych danych. E-maile dochodzą (DKIM/SPF ogarnięte na 10/10 ).

#Rozdajo dla testerów: Wśród plusujących ten wpis wylosuję 3 osoby, którym ustawię niestandardową, "prestiżową" subdomenę na stałe (np. root.ldns.pl czy admin.ldns.pl - o ile wolne).