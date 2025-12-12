kolejny podatek, na co jeszcze? zaraz będzie na cukier zawarty w owocach bo to przecież niezdrowe, na błonnik w warzywach bo to jednak zdrowe to opodatkować. Każdy nałożony podatek skutkuje kombinacjami producentów, będą stosować tańsze zamienniki, obchodzić regulację itp. w końcu zostanie paskudna chemia, która jeszcze nie wylądowała na liście obostrzeń. Efekt, drogo ale za to niezdrowo i mało