Budżet na 2026 rok: katastrofalny deficyt i niekonstytucyjny dług
Budżet na 2026 zakłada kolejny rok mocno nadmiernego deficytu oraz przekroczenie konstytucyjnego limitu długu publicznego.moim-skromnym-zdaniem
Po wykonaniu proszę się zgłosić po krok nr 2.
Tak czy inaczej, za te wszystkie rzeczy które za to finansował PiS i PO zapłacą Polacy, mam nadzieję, że wszyscy się cieszą z tej elektrowni atomowej która obniżyłaby ceny prądu? Albo te inwestycje, dzięki którym
Podwyższona inflacja pojawiła się niemal wszędzie na świecie (nie wiem czy ktokolwiek dał radę jej uniknąć). Zaburzone łańcuchy dostaw, ogólnoświatowa panika, wzrosty cen surowców, wojna na Ukrainie itd. Wysoka inflacja była nie do uniknięcia.
Na pewno nie pomogły stopy procentowe blisko zera, pierdylion tarcz i zapomóg, Polski Ład. Ale tak jak pisałem wcześniej - to
@brck89:
- wzrost wydatków na obronnoś do 4.7% ( kiedyś 50mld dziś 150-180mld)
- spłaty pożyczek COVIDowych (PFR i BKG i inne fundusze celowe nie liczyły się do budżetu), od 2024 zmieniało się podejście i teraz te kwoty zostały odsłonięte w budżecie, w sumie ok 100mld zł
- w 2020 koszt obsługi długu 20mld,
Teraz komentarze typu 'Tusk = bieda' bez wskazywania żadnych konkretnych błędów w zarządzaniu. Bo jak chce się wskazać błędy to wychodzi że to uchwalone pod koniec rządów PiS.
I tak w kółko można kręcić¯\(ツ)/¯
@ruonim: ale tyle to nie, bez przesady ( ͡° ͜ʖ ͡°)