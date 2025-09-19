Luxmed abonament = brak terminów. No chyba, że zapłacisz za wizytę, to od ręki
Ile warty jest naprawdę pakiet medyczny, kiedy trzeba z niego skorzystać - Niewiele. Całymi tygodniami brak wolnych terminów dla pacjentów z abonamentem. Bez pakietu, bardzo proszę nawet tego samego dnia umówisz wizytę. UOKiK bada już sprawę drugi rok.DriveSpace
Komentarze (16)
Kolejna korpo idzie drogą greed.
Mając skierowanie do specjalisty wyszukać sobie w pobliżu czy nawet w granicach rozsądku dobrego terminu. Wiele prywatnych podmiotów ma podpisane umowy z NFZ i nie trzeba czekać rok, osobiście próbowałem w szpitalu umówić się na wizytę do ortopedy to na ten rok już nie było terminów, ale okazało się, że 20 km obok w miejscowości mogę mieć termin za 3 tygodnie, wiadomo nie jest to od ręki, ale też nie