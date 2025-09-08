Z daleka ale nie było mnie w Polsce prawie 2 lata (na stałem mieszkam od ponad 20 lat w Australii mam obywatelstwo itd.) i zauważyłem, że często tutaj W Polsce puszczają duży psy (wszelkiej maści) bez smyczy, czasem na extremalnie długiej smyczy a czasem to nawet miałem problemy ze zlokalizowaniem właściciela. Często też widziałem jakieś wręcz dzieci prowadzące duże wilczury.



Jestem na 100% pewien, że dalej będą zdarzały się pogryzienia a nawet Pokaż całość