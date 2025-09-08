Pies pogryzł dziecko, właściciel sfałszował zaświadczenie o szczepieniu
13-letni chłopies idąc ulicą, został ugryziony w nogę przez psa sąsiada. Sąsiad przekazał, że pies był zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Funkcjonariusze zauważyli, że na zaświadczeniu sprzed roku nie ma pieczątki lekarza weterynarii. Okazało się, że zaświadczenie jest sfałszowaneWincyyyyj
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
Policja, weterynarz, SOR (zastrzyki i szycie) i na końcu sąd cywilny.
@StopSzczek: dokładnie
Tylko pytanie ile rzeczywiście dostanie. Bo żeby nie wyszło że sędzia tylko pogrozi paluszkiem i umorzy postępowanie.
Sędzia sam jest psiarzem i stanie po odpowiedniej stronie barykady.
Chłopies, czyli psiecko płci męskiej.
Jestem na 100% pewien, że dalej będą zdarzały się pogryzienia a nawet