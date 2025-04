Wykres dzietności od 1995 r. pokazuje, że dzieci w odniesieniu do zawartych małżeństw rodzi się tyle samo a faktycznym problemem jest spadająca liczba małżeństw. Nie ma trwałych związków to nie będzie dzieci a politycy jak zwykle źle zdiagnozowali źródło problemu, promuje się rodzenie dzieci gdy ludzie nawet nie chcą lub nie potrafią budować trwałych związków. To w sposób spójny wyjaśnia genezę problemu, który występuje również w bogatych krajach takich jak Korea Południowa gdzie wręcz toczy się wojna damsko-męska a dzietność szoruje po dnie.