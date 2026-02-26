To nie znaczy, że wcale się nie opłaca – opłaca się selektywnie: w miastach (wyższa rentowność), na najem studencki/pokojowy, w dobrych lokalizacjach akademickich, albo jak masz gotówkę i zero kredytu. Na przykład duże mieszkanie będzie ciężej opchnąć. Tylko chodzi że jak ktoś Ci wciska „sprzedaj wszystko, zastaw się kup kawalerkę i żyj z najmu”to jest idiotą nie ogarniającym co się dzieje dookoła.