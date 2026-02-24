W weekend podczas spotkania ze znajomymi nasłychałem się o tym w jakim to strasznym kraju żyjemy, że trzeba się co roku dorzucać do służby zdrowia i jaki to dar losu, że jest Owsiak i WOŚP... nie komentowałem, bo uważam, że o ile 20 lat temu WOŚP miał sens, to teraz to tylko kura znosząca złote jaja, a właściwie Złote Melony... do tego płacę absurdalne składki zdrowotne, a i tak muszę opłacać prywatne Pokaż całość