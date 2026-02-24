Szef NIL: Więcej niż 100 tys. zł zarabia jedynie od 400 do 800 lekarzy
Tym samym problemu nie ma, można się rozejść XDDiMaria
105
@Ulic_Qel_Droma: prawnicy nie mają opcji "pakuje się i jadę prawnikowac do Niemiec". Więc ich rynek pracy jest mniejszy.
A i prawników nie potrzebujemy aż tylu - niech podniosą swoje stawki xd
Mówimy o realiach.
@Relkin: ale byłby kwik...
Dzieląc na 16 województw to 37,5 w województwie.
Średnio 56 szpitali w województwie (przy 16 województwach i całkowitej liczbie szpitali ~896, średnia wynosi dokładnie 56 na województwo), więc nie kłuje w oczy. Ale aby osiągnąć taki zarobek każdy musi pracować w kilku szpitalach - strzelam, że w trzech
@okoboji: https://wykop.pl/link/7895751/lekarz-ladowal-porsche-szpitalnym-pradem-oszczednosci-nigdy-za-wiele
Lekarz ładował porsche szpitalnym prądem. Oszczędności nigdy za wiele :)
- prezydent (21k miesięcznie)
- premier (15k miesięcznie)
- szef NBP (35-45k miesięcznie)
itd.
To są stawki wyższe niż mają nawet zagraniczni specjaliści i ktoś serio to jeszcze broni i zasłania się tym, że nie ma specjalistów i oni są jedyni w swoim rodzaju? No to może od razu dać
Jak ograniczysz im zarobki w państwówce, to
To o czym ty piszesz jest możliwe bo jest lewar na usługach publicznych. Nikt nie przyjdzie do lekarza który nie pracuje w publicznym po więcej jak receptę a po to też może iść do przychodni. Ta Jagielska szukała pracy miesiącami a teraz pracuje w jakiejś kanciapie powiatowej bo praktycznie ten prawdziwy wolny rynek o którym czasami mówią w medycynie nie istnieje.
Są setki zawodów które mogą stworzyć taki sam monopol.
Operatorzy elektrowni? Proszę bardzo, powstaje Naczelna Izba Inżynierów Energetyki, robimy absurdalne limity na studia i utrudniamy zatrudnienie specjalistów zza granicy, za 10-15 lat twoje rachunki za energie będą x razy większe no bo operatorzy ds. przesyłu energii czy obsługi elektrowni nie powinni zarabiać tyle co Ty, albo byle Mietek na magazynie, co nie?
Tu nie chodzi o to
JEDYNIE
xD
P--------e zarobki.
Gościu nie ma pojęcia o czym mówi.
Gdyby to było np. +,- 10%
to wtedy wiedziałby o czym mówi, a tak - prezentuje dane z Instytutu Danych z Doopy
@olaff666: Tak! A dokladnie to 1803.