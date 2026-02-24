dawno temu jak pracowałem w korpo to nakryliśmy jednego z bardziej kucowatych senior IT architectów jak kradł z kuchni zupki chińskie xD

nie wiem czemu ale korpo-matka dawała nam zupki chińskie za free, może żeby ludziom sie czasy akademickie przypominały, a on to w plecaku wynosił

typ co zarabiał spokojnie na poziomie 3 średnich krajowych

od tego czasu wiem juz że można zarabiać dowolne pieniądze, ale kradzione i tak smakuje lepiej