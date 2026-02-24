Lekarz ładował porsche szpitalnym prądem. Oszczędności nigdy za wiele :)
[Przeżyjmy to jeszcze raz] Bystre oko dostrzegło, że przed zakopiańskim szpitalem często stoi porsche. Poszlaki wskazywały, że właścicielem luksusowego auta jest pracownik placówki. Nie to jednak zaniepokoiło uważnych obserwatorów. Samochód często był podłączony do instalacji elektrycznejjbc_putina
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
nie wiem czemu ale korpo-matka dawała nam zupki chińskie za free, może żeby ludziom sie czasy akademickie przypominały, a on to w plecaku wynosił
typ co zarabiał spokojnie na poziomie 3 średnich krajowych
od tego czasu wiem juz że można zarabiać dowolne pieniądze, ale kradzione i tak smakuje lepiej