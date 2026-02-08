Doktor od OpenAI
W ChatGPT pojawiła się nowa opcja - "Health"... Studenci medycyny powinni sobie dokładnie obejrzeć co dzieje się na rynku IT... Zanim skończą studia i specjalizacje będą mieli mega konkurencję. Zaczęło się to szybciej niż się spodziewałem...kwanty
- 85
A cóż takiego dzieje się na rynku IT, powiesz mi?
"Przewietrzenie" branży którą napompował covid, nagrodzamdzenie po-bootcampowych juniorów którzy dla kasy weszli w coś na czym się nie znają + globalny kryzys, niepewność na rynkach etc/itc - to wszystko to jest coś nienormalnego dla ciebie?
A może zaraz wyjedziesz z tekstem, żę "AI zastępuję programistów" - przygotuj od razu jakieś firmy + statystyki firm które
@makrofag74: Zanim obecni studenci medycyny skończą studia to będzei już dostępna wszędzie na świecie...
a) AI zrobi robotę i lekarze stracą źródło zarobku.
b) AI zrobi robotę, ale i tak będzie trzeba za to zapłacić lekarzowi.
Jak na razie jesteśmy bliżej b) i można racjonalnie się spodziewać że łatwo tego kierunku nie opuścimy. Dlaczego? Bo lobby lekarskie ma większy wpływ na regulacje niż lobby pacjenckie. ( ͡
@mieszkamwkartonie: Prawie za każdym razem, ale to zależy pewnie od problemu.
A z jakiej racji na rynku medycznym miało by się wydarzyć to samo co na rynku IT?
Będą przenosić szpitale do Indii? Bo AI to tutaj wiele nie namieszało xD
A
W wielu miejscach na świecie nie wolno ci udzielać porad medycznych bez państwowej licencji lekarskiej/specjalizacji. To samo z prawnikami.
Teraz pytanie czy wyższe będą łapówki od prawników i lekarzy czy od bigtechu.
W sumie to ja od dawna używam llm-ów do oceny badań i opisów, raczej oczywiste że do tego celu najczęściej sprawdzi się lepiej niż jeden człowiek, mimo tego nikt nie pozwoli AI wypisywać recept więc to raczej nikomu bezpośrednio nie zagraża.
@Morf: No pomyśl trochę... właśnie testują funkcję do porad medycznych - mają na to osobną zakładkę...