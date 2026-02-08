"obejrzeć co dzieje się na rynku IT"



A cóż takiego dzieje się na rynku IT, powiesz mi?

"Przewietrzenie" branży którą napompował covid, nagrodzamdzenie po-bootcampowych juniorów którzy dla kasy weszli w coś na czym się nie znają + globalny kryzys, niepewność na rynkach etc/itc - to wszystko to jest coś nienormalnego dla ciebie?

A może zaraz wyjedziesz z tekstem, żę "AI zastępuję programistów" - przygotuj od razu jakieś firmy + statystyki firm które Pokaż całość