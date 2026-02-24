Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
PIT-0 dla seniorów to dyskryminacja płci wbudowana w system podatkowy. Panowie powyżej 60-tki, którzy nie możecie złożyć PIT-0, jak wasze koleżanki, namawiamy Was do pisania do (biurorzecznika@brpo.gov.pl) ze skargą na dyskryminację ze względu na płeć [...]Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
Art. 32. [Zasada równości; zakaz dyskryminacji]
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Czyli jeśli jestem równy pod każdym względem to żadna ustawa podatkowa czy emerytalna nie może być sprzeczna z konstytucją?
To jakoś inaczej działa u nas i mam jakieś braki w wiedzy?