Czy jakis prawnik może wyjaśnić jak to jest możliwe że nikt z mężczyzn nie skarży państwa o brak równego traktowania w sprawie emerytury i jak widać podatków skoro konstytucja to nadrzędny dokument a wszelkie inne są pod nią.

Czyli jeśli jestem równy pod każdym względem to żadna ustawa podatkowa czy emerytalna nie może być sprzeczna z konstytucją?



To jakoś inaczej działa u nas i mam jakieś braki w wiedzy?