Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
Skala bezczelności lekarzy jest niesamowita. Pacjent wyraża niezawodolenie, że wizyta trwała 10 min i kosztowała 400 zł - co odpowiada lekarz? Od maja będzie to 5 min wizyta.Rst00
Komentarze (276)
to wynika z ludzkiej mentalności, nie z regulacji
możesz kupić mniej jabłek i przestać grać w gry komputerowe
zawsze oddasz wszystkie pieniądze za zdrowie swoje i bliskich
Najśmieszniejsze jest to, że tacy mogą dojechać tylko uczciwych ludzi. Jak trafi na Alanka, który będzie gotowy mu w--------ć i zgwałcić tłuczkiem, to sam będzie do niego jeździł z prywatnymi wizytami.
Polska jest
kiedyś wnerwiony pacjent może dokonać takiej regulacji, czego mu życzę
@Notes: Za wiedzę można płacić wtedy kiedy się tę wiedzę wykorzystuje. A 5-10 minut to nawet przeczytać wyników badań nie będzie w stanie z analizą a co dopiero to jakoś wykorzystać.
Kolejna afera wybuchła w 2024, gdzie firma psychologiczna kazała pracowniczce fałszować opinie na ZnanyLekarz, co ujawniły media. Pamiętam jak jednemu znajomemu lekarzowi usunięto ponad 200 pozytywnych komentarzy w jeden dzień także idą na grubo w fałszowaniu,