Gość naprawdę lubi sobie pogrywać. Obawiam się jednak, że w polskim systemie prawnym wszystkie karty są w jego ręce. Raczej żaden sąd nie d-----e mu konieczności zapłaty miliona odszkodowania za frustrację, stracony czas, a może i straconą szansę pacjentów.



Najśmieszniejsze jest to, że tacy mogą dojechać tylko uczciwych ludzi. Jak trafi na Alanka, który będzie gotowy mu w--------ć i zgwałcić tłuczkiem, to sam będzie do niego jeździł z prywatnymi wizytami.



Polska jest Pokaż całość