Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
Górnik odchodzi na emeryturę w wieku 43 lat z 7000 zł miesięcznie. Rolnik przez 30 lat płaci składkę KRUS 169 zł/mies. i dostaje pół miliona złotych świadczeń 93% z budżetu. Sędzia pobiera 75% ostatniej pensji bez żadnego związku z wpłaconymi składkami. A Ty na etacie czekasz do 65. roku życia z ~robert-i
"Szacowany czas pobierania do statystycznej śmierci: ok. 17–22 lata"
Chlop odchodzi na emeryture w wieku 65 lat. Statystycznie chlop zyje w tym kraju 75 lat.
Fakt ze wg susu zyje dluzej :D Faktem tez jest ze zus twierdzi ze kobiety i mezczyzni zyja tyle samo (jak ma policzyc emeryture :DDD)
@gorzki99:
Naprawdę co artykuł to trzeba tłumaczyć? Średnia życia mężczyzn w Polsce to 75 lat. Do średniej wliczają się wszyscy, a nie tylko ci co dożyją 65 lat (czyli jak ktoś umrze w wieku 16 lat to też do średniej się wlicza). Jak dożyjesz 65 lat, to średnio takie osoby żyją jeszcze 18 lat.
@gorzki99: Dlatego nie trafia do mnie argument o podniesieniu wieku emerytalnego dla mężczyzn, bo na zachodzie pracują do 67 r.ż... Tylko tam żyją dłużej o 4 - 5 lat od nas. To są właśnie te szczegóły.
Przecież na ich pensje i emerytury zasuwają zwykli Polacy...
Wszyscy powinni tyle samo pracować. Wystarczy im, że mają wysokie pensje, nie muszą iść wcześniej na emeryturę...
@RychuiPeja: Ale co pro bono to robią, że nie mogą składek płacić jak przedsiębiorca?
A powinni dostać kopa w dupe i zastąpienie czat botem który przynajmniej będzie znać kodeks karny
Emerytura powinna być albo obywatelska (nie stać nas na inne rozwiązanie, zwłaszcza przy naszej dzietności), albo - jeżeli powiązana z wkładem - wypłacana od tego samego momentu (np. 65 lat).
Ewentualnie możemy porozmawiać - ale to na luzie - o przeskalowanie względem zstępnych partycypujących w systemie, celem mitygacji przyszłej wojny domowej dzieciatych (60% młodych kobiet mające średnio ~1,8 dziecka) z niedzieciatymi (40% bezdzietnych), względnie bonus i dla Ojca, i dla Matki za dzietność