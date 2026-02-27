Chlop odchodzi na emeryture w wieku 65 lat. Statystycznie chlop zyje w tym kraju 75 lat.

Naprawdę co artykuł to trzeba tłumaczyć? Średnia życia mężczyzn w Polsce to 75 lat. Do średniej wliczają się wszyscy, a nie tylko ci co dożyją 65 lat (czyli jak ktoś umrze w wieku 16 lat to też do średniej się wlicza). Jak dożyjesz 65 lat, to średnio takie osoby żyją jeszcze 18 lat.