Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
Pacjenci jednej z klinik w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA byli przyjmowani niezgodnie z przepisami. Szybkie leczenie raka trzustki zapewniały wpłaty na konto fundacji związanej ze szpitalem i drogie wizyty u kierownika kliniki wynika z kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.gerwazy-oko
Komentarze (79)
najlepsze
Można się na to obrażać, ale nawet do pracy prędzej polecisz człowieka którego znasz niż tego który ma wyższe kompetencje (tak ci sie może wydawać) ale go nie znasz.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Poszedłem prywatnie do lekarza który przyjmuje w publicznym szpitalu i płacąc 400zł za prywatną wizytę wpisał mnie na szybszy termin.
Takie są realia niestety.
Jakby pacjentom to nie pasowało, to by tak nie było.