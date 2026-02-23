Cała Warszawa wie, że jak chcesz mieć szybciej, to dobrze zacząć od przychodni profesorsko-ordynatorskiej. Przecież oni się nawet z tym nie kryją i sobie wpisli w nazwę. Neon też mają, żeby dotrarło, że tam nie zwykły konował przyjmuje, ale "funkcyjny", taki z dojściami. Kilka wizyt prywatnych po 300-400 zł, a potem otwierają się różne możliwości...Jest to wstrętne, ale niestety tak to działa.