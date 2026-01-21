Ania nie wali na cały ekran baneru reklamowego zaraz na wejście

Aż sobie sprawdziłem, jak wygląda 'AniaGotuje.pl' bez uBlock'a.Jeden googlowski ad-sense banner pomiędzy fotkami potraw.Z tego da się wyżyć? Nie zauważyłem by w przepisach był jakiś 'product placement'.