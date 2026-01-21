Takie tam ciekawostki :)
Ciekawostka: blog aniagotuje jest bardziej popularny niż filmweb i tvn24.pl
Nie dlatego. Raczej minusują, bo kłapiesz ozorem, a nic nie zrobisz. XD
@qeti: zwyczajnie ma dobry i dużo contentu. SEO się samo robi.
I nawet chyba bym uogólnił na wszystkie przepisy z drożdżami, że zawierają ich od kilku do kilkudziesięciu razy za dużo.
Ale tak poza tym to jej przepisy
@DrDevil: Generalnie to jeden mirek tu pisał, że on jest autorem tego komentarza a drugi komentarz napisała jego dziewczyna, i faktycznie on jako pierwszy wrzucił to kiedykolwiek w internety i jeszcze dodał zdjęcie tych ptysi z tego dnia xD
@fervi: Ilość białkobotów była taka, że z------o buffer overflow przy zliczaniu userów i jest pierwszy od końca.
@tamagucci:
Aż sobie sprawdziłem, jak wygląda 'AniaGotuje.pl' bez uBlock'a.
Jeden googlowski ad-sense banner pomiędzy fotkami potraw.
Z tego da się wyżyć? Nie zauważyłem by w przepisach był jakiś 'product placement'.