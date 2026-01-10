Problem z czytaniem prawdopodobnie wynika z tego, że już się nie czyta tylko ogląda YT. Ja np zauważyłem że po pracy nie chce mi się żadnej angażującej rozrywki. Już nawet grac mi sie nie chce jeżeli gra wymaga nauki jakiejś nowej mechaniki. Najczęściej oglądam głupoty na YT i memy. Za dużo stresu i czasu spędzonego w robocie.