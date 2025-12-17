Nie osiągnełem nic a z 9 mln ludzi wokół nie mam ani jednego znajomego
Przypadkowy facet zatrzymany przez fotografa nagle musi się wyżalić z całego życia. Dublin, Irlandia.Saeglopur
Komentarze (22)
Też tak mialam setki razy ( ͡° ʖ̯ ͡°). Kto nie doświadczy miłości jako dziecko tęskni za nią całe życie, ale jednocześnie nie potrafi jej przyjąć ani dać. I boi się zarówno odrzucenia jak i bliskości.
Najsmutniejsi uśmiechają się najjaśniej.
Najbardziej poranieni są najbogatsi w mądrość.
Bo nie chcą, by ktokolwiek inny cierpiał tak, jak oni sami.
