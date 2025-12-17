Smutne, wielu ludzi tak ma - po prostu żyją, marzą, a pociąg odjeżdża i finalnie nie osiąga się w życiu nic znaczącego. Ot po prostu nagle budzisz się w wieku 60-70 lat i masz pustkę bo wiesz że twój czas minął i już nigdy nie będziesz młodszy. Wtedy człowiek żałuje wielu rzeczy - czemu bardziej nie ryzykował, czemu nie zwiedzał, czemu nie zagadał do tamtej dziewczyny itd. itd. Zdecydowana większość ludzi tak Pokaż całość