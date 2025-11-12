Pokłosie p-------j inflacji i wysokich stóp procentowych

Pokaż całość

W obecnych czasach na inflację w Polsce mają wpływ przede wszystkim inne rynki oraz w zasadzie można powiedzieć zorganizowana grupa przestępcza firm i holdingów w zmowie cenowej czy jej manipulowaniem. I rząd g z tym może zrobić. Co do stóp procentowych to się w końcu zdecydujcie bo przez ostatnie lata rządów PIS cały wykop.pl i reszta wyborców Tuska darła się w niebogłosy by te stopy podwyższać.