Kryzys w polskim gigancie meblarskim. 800 osób może stracić pracę
Jeden z największych polskich producentów mebli, spółka Black Red White, ogłosiła plany przeprowadzenia zwolnień grupowych, które mogą objąć nawet 800 pracowników w różnych lokalizacjach w kraju.Bobito
Komentarze (88)
No bo skoro ja mam pracę, to rynek pracy jest ok.
W obecnych czasach na inflację w Polsce mają wpływ przede wszystkim inne rynki oraz w zasadzie można powiedzieć zorganizowana grupa przestępcza firm i holdingów w zmowie cenowej czy jej manipulowaniem. I rząd g z tym może zrobić. Co do stóp procentowych to się w końcu zdecydujcie bo przez ostatnie lata rządów PIS cały wykop.pl i reszta wyborców Tuska darła się w niebogłosy by te stopy podwyższać.
ch z tym ze należąca do jechowych, ch z tym że trzeba ostro szukac żeby znaleźć coś nie przaśnego, ważne że polski producent
ale ostatnio jak byłem w ich salonie udającym (słabo) sklep IKEA i kupowałem stół, to musiałem biegać i szukać najpierw pracownika na kase potem pracownika w magazynie, chyba 20 minut straciłem czekając aż ktoś sie łaskawie pojawi, weźmie pieniadze i
- w paczce zawsze jest to co zamawiasz
- nie brakuje elementów
- mebel jest nieuszkodzony
Z BRW za to mi dostarczyli uszkodzony mebel i udawali, że jest ok
Jeszcze żeby się wyróżniali ceną albo jakością, ale też nie.