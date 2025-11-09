Ogromna fala zwolnień u meblowego potentata. Pracę straci 800 osób
Black Red White ponownie będzie ciął zatrudnienie. Meblowy potentat zgłosił plan zwolnień grupowychFoxrate
@NieMuszeWszystkichLubic: xD
Agata to sklep a nie producent. BRW to producent z własną siecią sprzedaży (jak IKEA). Być może rozszerzył też zakres o sprzedaż produktów innych producentów.
Totalny brak gustu.
Kanapa była fajna do momentu, kiedy ktoś ją dotknął spoconą ręką. Kontakt z jakąkolwiek wilgocią zostawiał na tapicerce plamy, których nie szło się pozbyć. Próby sprania plam powodowały tylko powstanie większych plam. Ostatecznie kanapa poszła na śmietnik, bo wyglądała jakby miała za sobą srogie przejścia.
Stół z kolei miał być rozkładany, ale po jednym rozłożeniu coś się w nim zacięło i nie udało się go