Medycy to 90% nabywców apartamentów inwestycyjnych nano - deweloper TPPI
"W minionym miesiącu aż 90% nabywców Nano Apartamentów to osoby związane z branżą medyczną to dla nas najlepsze potwierdzenie, że nasz model inwestycyjny trafia w oczekiwania wymagających profesjonalistów." - TPPI Deweloper SAtomasztomasz1234
Komentarze (36)
najlepsze
U ruskich i na białorusi się bardziej kryją, niż w tym gównianym kraju.
A w Polsce pracujesz w szpitalu ale jednocześnie walisz prywatę. Tutaj z 7 tys euro to się lekarzowi nie chce baka puścić
Ja u mnie najniżej zarabiający lekarz czyli lekarz w pogotowiu ma 30 tys a sumarycznie wali rachunki na 70
Tys.
