Mam znajomą która ma bardzo zamożnego wujka (Branża budowlana) i ostatnio syn tego wujka wystawił swój dom na sprzedaż za 1,8 mln. Znajoma pracuje jako asystentka chirurga który wycina jakieś tam podstawowe zmiany typu kaszaki, tłuszczaki, pieprzyki itp. Jakoś z nim weszła na temat domu na sprzedaż i skończyło się tak, że chirurg kupił ten dom za "gotówkę".