Asylum seekers nie mają żadnego, kurfa, wpływu na katastrofalny brak nowych mieszkań/domów. "Right to buy" wykończył domy socjalne w latach 90, nierówności w zarobkach wykluczyły dużą część z możliwości kupna, więc ceny wynajmu poszły w górę. Plus cała klasa landlordów (i kilka korporacji) żyje tylko z wynajmu wykluczając jeszcze bardziej mniej zamożną część społeczeństwa. Dodatkowo niejasne przepisy i restrykcje nie pomagają.
@bookeh: Jak rząd płaci za wynajem landlordom za to że umieści petenta czekającego na rozpatrzenie wniosku. zdejmując z rynku dostępne lokale to napewno nie pomoże. Wynajmuję w UK od 7 lat. Cena za wynajem wzrosła ok 50%. Dostępność drastycznie się zmniejszyła, kiedyś nie miałem problemu znalezienia lokum w 1-2 dni. Teraz zajmuje mi to 1-2 tyg o targowaniu się nie ma mowy,
@khamoon:
Czy bierzesz pod uwagę, że część odsetkowa przy stałej racie się zmienia i w ciągu spłaty kredytu wyniesie średnio połowę tego, co widzisz na pierwszej racie?
Większość osób to pomija i bierze część odsetkową z pierwszej raty jako argument
@tenloginnieistnieje: można i jak najbardziej papaj.jpg
Przecież to już jest kurna mieszkanie za wkład własny po iluś latach, ale landlordom mało widzę xD
Policz to sobie, niech ma na czysto wynajmujący 1k, to już jest 5% netto zysku licząc wkład własny 200k, doliczając że raty mu się jeszcze spłacają to już będzie majątek corocznie
Ale bzdury wypisujesz( ͡º ͜ʖ͡º)