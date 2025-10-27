Czynsz za wynajęte mieszkanie to suma wartości raty kredytowej płaconej za to mieszkanie i jakiegoś dochodu rentierskiego jego Właściciela. Kredyt bankowy musi być spłacany, a nie można oczekiwać, że ktoś użyczy mieszkanie tylko za spłatę kredytu. Bez jakiegokolwiek dla siebie dochodu. Jest na to rada. Samemu postarać się o kredyt mieszkaniowy, i spłacać tylko swój kredyt, a nie cudzy. I wtedy to już nie koszt, a lokata w nieruchomości.