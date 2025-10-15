Widzę, że u Wykopków kompleksy wobec Niemiec znów górują nad zdrowym rozsądkiem. Po pierwsze, Niemcy są naszym największym partnerem handlowym i taka zapaść odbije się również na nas. Po drugie, jeśli z tego powodu coś ma się zmienić w Niemieckiej polityce, to aktualnie najbardziej realną zmianą wydaje się dojście do władzy AFD (ewentualnie w koalicji) i ponowne dogadanie się z Rosją. Kosztem Polski, oczywiście. Może nawet pojawią się jakieś roszczenia terytorialne wobec Pokaż całość