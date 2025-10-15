Niemiecki przemysł osuwa się w przepaść. Najgorsze dane od 20 lat i widmo recesj
Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w sierpniu do najniższego poziomu od 2005 roku. Szczególnie mocno ucierpiał sektor motoryzacyjny, gdzie odnotowano spadek o 18,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ryzyko recesji jest realne - potwierdza w rozmowie z money.pl prof. dr Timo Wollmershäuznin
Są naszym największym partnerem handlowym, a Polska piątym co do wielkości rynkiem dla niemieckiego eksportu.
Wysyłamy do nich towary za blisko 15mld eurosow. Co generuje 10% naszego PKB.
Akurat z tymi Biesami powinniśmy zacieśniać i umacniać relacje, mimo konfliktów jakie nam towarzyszyły, począwszy od naparzanki pod Grunwaldem.
a komu się powodzi? Chinom? a jak się wychodzi na handlu z Pekinem to wie już pół świata
nie ma to jak zamknięcie elektrowni atomowych na rzecz ruskiego gazu i zajechanie swojej gospodarki ekoszuryzmem
A teraz ło laboga nie możemy dopuścić by niemieszki upadły XD
najpierw to niemiaszki muszą zmienić sposób myślenia
To kolonializm, a nie partnerstwo.
Nie cieszę się z tego bo jesteśmy mocno powiązani gospodarczo i ich problemy odbiją się na nas.
Chciałbym jedynie zauważyć, że ich problemy to ich wyłączna wina i nie dajcie sobie wmówić że jest inaczej. Chcieli sobie zrobić dobrze, forsowali coraz ostrzejsze normy euro których sami nie byli w stanie spełnić (afera Dieselgate), finalnie planowali zastąpić samochody spalinowe elektrykami - jak w książce Stephena Kinga "Uciekinier" gdzie zwykli
@dafto: co było pierwsze jajo czy kura?
Ludzie nie kupują elektyków bo nie ma ich gdzie i jak ładować, czego nie rozumiesz?
Jakby ładowanie trwało tak samo długo jak tankowanie i było dostępne tak jak stacje benzynowe
@ZlyCzarodziejRumburak: No to se poratują że hoho, bo akurat w Brazylii, Chiny się biorą za stawianie fabryk dla autek.
Co mogło pójść nie tak? ლ(ಠ_ಠ ლ)