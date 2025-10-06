Akcje AMD wystrzeliły +35%! Gigantyczna umowa z OpenAI. Bańka AI ma się dobrze!
Akcje AMD wystrzeliły po ogłoszeniu umowy z OpenAI. Prezesi podkreślają kluczowe znaczenie tej umowy w kontekście przyszłości sztucznej inteligencji. Wzrosty akcji AMD wywołały awarię na jednej z platform inwestycyjnych.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
A tak serio to prawda - wszystkie główne komputery w domu (ja, brat, mama) to AMD CPU + AMD GPU...kwalifikuję się do leczenia? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
AMD ma też kilka bardzo fajnych pomysłów na sprzęt do AI. Dla przykładu AMD Ryzen AI max+ 395 sparowany z 128 GB RAMu na interfesie CAMM2 może być podstawą bardzo fajnego laptopa
@kwanty: IMO:
Ciężko będzie im dogonić Nvidię z gamingowymi GPU. Nvidia rozwija AI od dekad, jak i hardware do takich obliczeń, zacząwszy od CUDA. A w tym momencie AI robi robotę w gamingowych GPU nie mniejsza niż sama moc obliczeniowa. Upscaling (lepszy u Nvidia), generowanie klatek (lepsze u nvidia), DLAA
@kwanty: * Podobne umowy OpenAI zawarło z Nvidią i Oracle w zeszłym miesiącu.
Tak jak po manii kolejowej z UK w XIX wieku pozostało całe pomieszanie z poplątaniem linii kolejowych, a po bańce dot-com'ów zostały kable podwodne. A bańka AI popchnie do przodu mocno min produkcje procesorów, datacenters, etc.
Tak że nie każda bańka jest zła. Grunt, żeby nie wpakować w nią własnych pieniędzy.
Wystrzał akcji AMD to nie jest żadna bańka AI. To absolutnie normalne, że akcje producenta lecą w górę, kiedy ogłoszona jest jakaś gruba umowa na wieloletnią produkcję sprzętu, zwłaszcza de facto dedykowanego. Wzrost jest faktycznie znaczny, ale trzeba brać pod uwagę kontekst, jakim jest fakt, że
Komentarz usunięty przez autora