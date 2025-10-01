Miliarder z radą dla 20-latków: "Zapomnijcie o życiu towarzyskim"
Kariera czy życie towarzyskie co wybierasz? Alex Karp, szef firmy Palantir wartej 425 mld dolarów, przekreśla marzenia młodych o równowadze. Jego recepta na sukces brzmi brutalnie: zapomnij o życiu towarzyskim w wieku 20 lat.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 97
- Odpowiedz
Komentarze (97)
najlepsze
Zapominało mu się wspomnieć, że z tych, którzy poświęcą życie towarzyskie tylko bardzo małemu promilowi uda się osiągnąć spektakularny sukces.
Wielu straci wszystko. I na pewno nie będą mieć dzieci tak jak by tego chciał pan żymianin.
Gość skończył licencjat filozofii na Harwardzie, MBA na Stanford czyli takie nasze "Marketing i zarządzanie" i filozofie prawa w Hamburgu.
Nagle poznaje inwestora, nie kogo innego jak twórce Paypal miliardera Petera Thiela, wspólnie z Karpem zakładają Palantir w 2003 roku.
Czyli w życiu trzeba mieć jednak farta, i jednak relacje towarzyskie których tak bardzo odradza.
Możesz skończyć i 50 fakultetów, albo tylko jedną szkołę mydlarską, ale najważniejsze to spotkać swojego
Ten smutny typ nie jest przykładem farta w życiu, on po prostu tak "trafił", głównie z racji urodzenia, że wszedł w branże finansową. To wszystko.
A pieniadze na start zdobyl dzieki systematycznemu inwestowaniu niewielkich kwot ze zbierania butelek.
@Kartoffelpanzerkampfwagen: ale przynajmniej nie jest Żydem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
Zapomnijcie o radach miliarderów.