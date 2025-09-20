Dane za 2023, najnowsze ukarzą się pod w październiku
Pfeifer & Langen Polska jest to Niemiecka grupa kapitałowa z miliarowymi obrotami w Europie, producent znanej marki cukru DIAMANT. Zakłady produkcyjne znajdują się w Kruszwicy i Chełmnie. Przychód netto 2.8mld. Spolka Zapłaciła 142mln podatku dochodowego, co daje jej wysokie 38 miejsce wśród największych płatników CIT., nie jest to enement w ich działalności, lecz coroczna rutyna.
Dla rzetelnego oglądu sprawy, Krajowa Grupa Spozywcza (dawniej Krajowa Spółka Cukrowa) miała przychod netto 4,7mld i zapłaciła 179 mln zł, miejsce 24.
Niemiecka Firma płaci proporcjonalnie więcej CIT niż ta Polsa. W tym przypadku należycie wywiązują się ze swoich zobowiązań podatkowych.
Źródło https://www.gov.pl/attachment/f2a3395e-9354-40d7-807b-6f3753381dc8
Komentarze (48)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora