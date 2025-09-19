Mnie zawsze ciekawiło skąd ci fliperzy co zawodowo obracają mieszkaniami mają kapitał żeby mieć po kilka-kilkanaście mieszkań w jednym momencie. Bo swego czasu ilość ulotek typu "młode małżeństwo kupi mieszkanie do remontu" pokazywała że trochę takich ludzi jest, nawet w mojej mieścinie 150 tys. osób.



inb4 wiem że dorobili się na handlu mieszkaniami właśnie ale nie przyjmuję do wiadomości że ktoś zaczął od flipa na mieszkaniu po babci i doszedł do kilkudziesięciu Pokaż całość