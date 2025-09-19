Hity

tygodnia

Dziś minęły dwa lata odkąd Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1.
4420
Chcesz dodać opinię o Media Expert? Ok, ale akceptujemy tylko pozytywne :)
3104
Sąd zdecydował. "Wtorki dla pań" w saunie to dyskryminacja mężczyzn
2911
Hiszpania też zapowiada rezygnację z Eurowizji, jeśli Izrael weźmie w nim udział
2868
Jechała zgodnie z ograniczeniami prędkości żeby mnie sprowokować!
2748

