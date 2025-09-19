Wyremontował 68 mieszkań, sprzedał zero. Koniec eldorado dla cwaniaków
Gdy dopłat zabrakło, popyt ostro wyhamował, a ceny mieszkań nie tylko przestały szybko rosnąć, ale wręcz zaczęły spadać. Flipperzy zostali z nieruchomościami, które trudno im sprzedać bez dużej straty, a ich koszty cały czas rosną.scyzzor
faktycznie flipper ma p--------e, jak on sobie poradzi?
"Wyremontował" 68 mieszkań...
Bo to co robią flipperzy, to trudno nazwać remontem...
jak ktoś chce kupić, ale jak musi sprzedać...
inb4 wiem że dorobili się na handlu mieszkaniami właśnie ale nie przyjmuję do wiadomości że ktoś zaczął od flipa na mieszkaniu po babci i doszedł do kilkudziesięciu
Wystarczyłby przepis, że 2, lub 3 nieruchomość może zostać odsprzedana jedynie w oryginalnej cenie kupna.
Wtedy idź i sobie kup 8.