Szkolne obiady bez mięsa? Branża mięsna mówi: Dość
Polscy przedstawiciele sektora mięsnego apelują o wycofanie projektowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2025 roku, które ich zdaniem może zaszkodzić zdrowiu dzieci i młodzieży oraz destabilizować rodzimą gospodarkę.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (50)
najlepsze
@Logytaze: Polska to nie Belize, mięso jest w stołówkach od zawsze i jakoś nigdy nie słyszałem o fali zatruć a Ty teraz będziesz dorabiać teorię do urzędniczego chciejstwa? Poza tym co innego jak nie
@noHuman:
@bropek: Bo antypolski rząd właśnie od tego jest. Nie łudźcie się, że coś w tym kraju będzie naprawione.
W*rdalają się innym do życia.