76 miejsc parkingowych na 1200 mieszkań we Wrocławiu
Deweloper planuje zabudować teren przy blokach na Gądowie we Wrocławiu, 1200 mini i mikroapartamentów, 8 bloków na 12 kondygnacji, Ilość planowanych miejsc parkingowych 76.dr_Batman
Komentarze (67)
zyski prywatne straty publiczne
https://www.youtube.com/watch?v=vDt0yeiZu0E
Garaże podziemne powinny być obowiązkowe i przystosowane do ochrony ludności.
Nie zasługujemy na wolność xd
@HabaHabaZutZut:
O tym mowa.
Taki schron nie ma chronić przed wybuchem nuklearnym w bezpośrednim sąsiedztwie, lecz klasycznymi nalotami ew. skażeniami chemicznymi.
Wystarczy zazwyczaj zamontować odpowiednie drzwi, takie fest, pomieszczenie techniczne (filtrownia powietrza, wody, generator) i magazyn.
Petycja tak naprawdę dotyczy czegoś innego - samego faktu wpychania tak dużych bloków w to miejsce. Tej kwestii nie oceniam, bo mieszkańcy mogą mieć rację, a mogą cwaniaczyć
Chodzi o miejsca ogólnodostępne, garaże będą też.
@Brut_all: to wciąż jest mało nawet dla gości, już nie mówiąc o tym, że niektórzy mają np. po trzy auta (mąż, żona, dorosły syn/córka) i też muszą gdzieś parkować. Na 1200 mieszkań powinno być minimum 1200 podziemnych + 600 naziemnych. Ale
Pytanie, czy teren pod takie inwestycje nie powinien być opodatkowany inaczej, jak pod mieszkalnictwo. Ile jeszcze będziemy je--ni w d--y?