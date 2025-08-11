Całe życie myślałem, że moja otyłość to tylko i wyłącznie moja wina, kwestia niepohamowanego apetytu. Aż w wieku 40 lat zobaczyłem ponownie swoje zdjęcie gdy miałem 6-8 lat: balon, spasiony wieprz, świniak!



Dlaczego gdy mały gów....niak próbuje wsadzić palce do kontaktu to rodzice reagują; gdy chce wypić trującą chemię gospodarczą, to reagują. Ale jak od małego wpie....ala żarcie aby mieć kolejny zastrzyk dopaminy czy zajeść stres, to wtedy nie widzą w tym Pokaż całość