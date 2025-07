No fajnie jestem sam nie mam żony mój wybór zasuwam za minimalną pensję na nic mnie prawie nie stać nie mam bogatch rodziców nic nie dostałem od nikogo same opłaty mam 2 tys. miesięcznie szukam promocji po sklepach zeby jakoś to było nie raz chodzę po lumpach robię obiady w domu nie chodzę na imprezy, bo mnie nie stać pewnie dowalcie mi jeszcze nie dobrze mi się aż robi od tego.