Pytanie, Czy to prawda, że ten chłopak był wyśmiewany torturowany emocjonalnie przez swoją klasę czy rówieśników w szkole? bo ktoś w poprzednich wpisach o tej tragedii kilka razy powoływał się nawet na grupę na Instagramie która rzekomo miała na celu wyśmiewanie się z tego człowieka.

Jeśli to prawda, że padł ofiarą zintensyfikowanej przemocy ze strony rówieśników w szkole, to naprawdę serdecznie mu współczuję a winni są ci którzy swoje bachory wychowali w Pokaż całość