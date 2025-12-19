Kupiłem w 2023 64gb pamięci RAM. Były to dwa komplety 32gb, każdy komplet po dwie kości 16gb. Wtedy jeden komplet kosztował 278zł, łącznie zapłaciłem ok 550zł. Tutaj rzeczona pamięć: https://www.morele.net/pamiec-goodram-irdm-x-ddr4-32-gb-3200mhz-cl16-ir-x3200d464l16a-32gdc-8323695/

Jakiś czas temu zaczął wieszać mi się system, sprawdziłem więc memtestem i jedna z kości pokazywała błędy. Zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi gwarancji wysłałem więc cały komplet (tzn 2x16 jedna wadliwa kość i jedna dobra) i zrobiłem to przez sklep z którego kupowałem (również wymaganie producenta) Morele. Producent gwarancję uznał, a ja dostałem zwrot pieniędzy 278zł za 32gb. Nie muszę chyba mówić, że obecnie za te pieniądze nie kupię nawet 16gb ramu. Z początku myślałem, że jest to po prostu zwrot za złą kość a dobrą mi odeślą, ale nie, obie zostały u nich.

Jak widać Morele zlewają wszystkie moje sugestie o wymianie towaru lub zwrocie jego równowartości. Jeśli chodzi o gwarancję na stronie Moreli widnieje tylko "Gwarancja: Producenta"

Co więc producent ma powiedzenia w tej sprawie? Treść gwarancji widnieje tutaj: https://www.goodram.com/gwarancja/

Czyli zgodnie z tym co jest zapisane w gwarancji przysługuje mi wymiana pamięci na taką samą, regenerowaną, lub lepszą jeśli stara już nie jest produkowana. Powoływałem się zresztą na to w rozmowie z Morele ale zostałem zignorowany. Napisałem maila do producenta i opisałem całą sprawę, no ale zero zdziwienia, producent twierdzi że nie może ingerować w obsługę reklamacji przez podmioty zewnętrzne.

Napisałem do Uokik, kazali dosłać dodatkowe informacje w tym pełną treść gwarancji. Zapytałem więc jeszcze raz Morele, żeby przesłali pełną treść gwarancji i upewnić się czy powyższa gwarancja to jest na pewno ta która ich obowiązuje.

Jak widać Morele nie są w stanie podać warunków gwarancji. Więc obowiązuje ta podana przez producenta. Póki co czekam na kolejną odpowiedź z Uokik. Nie wiem jak sprawa dalej się potoczy, Morele nie mają sobie nic do zarzucenia i twierdzą że działają zgodnie z prawem. Ja tu widzę niewywiązanie się z umowy, kupiłem 64gb, obecnie zostało mi 32gb i pieniądze za które w żaden sposób nie kupię brakującego ramu. Nawet niewysłanie ramu na gwarancję i spisanie na straty zepsutej kości byłoby lepszą decyzją bo chociaż zostałaby mi dobra kość 16gb która jest już warta nawet 500zł.

Morele zasłaniają się sytuacją na rynku jakby w jakikolwiek sposób zwalniało to ich z odpowiedzialności. Ciekawe jaka byłaby decyzja gdyby cena zamiast wzrosnąć spadła o połowę. Czy byłaby wymiana czy zwrot pieniędzy? Nie wiem, ale się domyślam. W każdym razie radzę omijać szerokim łukiem sklep, który podejmuje tak niekorzystne dla konsumenta decyzje.