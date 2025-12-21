Pamietacie 15 latkę wyrzuconą ze szkoły za bycie prześladowaną?
Dyra liceum, w którym doszło do znęcania będzie miała ciepło. Nie tylko za późne zgłoszenie przestępstwa ale też za skreślenie ofiary z listy uczniów. Sprawcy dalej się w szkole będą uczyć. W tle jest kasa - szkoła jest dla bogatej młodzieży ale zrobił się medialny przypał. Ktoś beknie, prawda? ;)Buckshot_00
@Buckshot_00:
Większość tych dorobkiewiczów, to tak naprawdę szowiniści nienawidzący ludzi słabszych, biedniejszych, z prowincji, obcokrajowców.
@ragnarok-asgartus:
Ale internet ma tę zaletę, że kazdego przygłupa mozna w ten czy inny sposób zablokować.
Swoją drogą hejt może bazować na czymś realnym (np. ktoś upublicznia twoje zdjęcia lub jakis twój sekret