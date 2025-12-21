Dyra liceum, w którym doszło do znęcania będzie miała ciepło. Nie tylko za późne zgłoszenie przestępstwa ale też za skreślenie ofiary z listy uczniów. Sprawcy dalej się w szkole będą uczyć. W tle jest kasa - szkoła jest dla bogatej młodzieży ale zrobił się medialny przypał. Ktoś beknie, prawda? ;)