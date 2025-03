Można iść drogą sąd/komornik albo na skróty. Wchodzimy do mieszkania kiedy nie ma pasożyta, wszystkie jego rzeczy do piwnicy do odebrania. I komu teraz policja odmówi pomocy? Oczywiście pasożytowi przed drzwiami, bo mówimy że on już dawno tu nie mieszka, tylko przyłazi nam zakłócać mir domowy. Może on wnosić do sądu o przywrócenie posiadania, ale bez aktualnej umowy słabo to wygląda. Jeżeli miał umowę na piśmie to trzeba odczekać wypowiedzenie.