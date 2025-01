Bloki miały przeglądy stanu technicznego i w raportach stan jest uznany za zadowalający. Pojawiły się zalecenia modernizacyjne np. termomodernizacja, stopniowe usuwanie azbestu czy dostosowanie dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się. Więc spokojnie jeszcze postoją kolejne 50 lat.

Osiedla z wielkiej płyty to najlepsze co zostawiła po sobie komuna. Bo przed masowym budownictwem w Polsce była tragedia jeśli chodzi o lokale mieszkaniowe dla przeciętnego obywatela.