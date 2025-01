I słusznie. Gdyby Europa wygrała rynek samochodów elektrycznych i mogła je sprzedawać do reszty świata, to byłby sens w to iść.

Skoro Europa przegrała, to trzeba się z tego wycofać i niech sobie Chińczycy zostaną ze swoimi elektrykami (na które rynku w Europie nie będzie, bo teraz już państwa europejskie nie mają w sumie interesu w budowaniu infrastruktury pod elektryki).