Jak wcześniej Zucker usuwał niewygodne wpisy to było gucci. Jak Twitter shadowbanował ludzi, banował konta za "dezinformację" to było gitarka. Jak Bezosy, Zuckerbergi, Gatesy wpłacały miliony na kampanię demokratów to było spoko. Jak robili prawo specjalnie pod bilionerów, to nic się nie działo. Jak senatorowie i inni ludzie odpowiedzialni za politykę USA robili biznesy na giełdzie to sztosik.



Ale teraz to jest przypał. "OK"